Премьера Испании признал, что страна обречена на новые всеобщие выборы

18 сентября 2019 00:08 (UTC+04:00)

Испанию ждут повторные внеочередные всеобщие выборы. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), и.о. главы правительства страны Педро Санчес по итогам встречи с королем Филиппом VI, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС

"Только что завершился раунд консультаций с монархом", - отметил Санчес. Он признал, что у него "нет большинства в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента)", чтобы сформировать правительство. "Страна обречена на повторные выборы в ноябре", - сказал он, заверив, что всячески пытался избежать такого развития событий.

"Я попытался сформировать правительство, которое, как мне кажется, нужно Испании, учитывая вызовы, которые стоят перед ней", - подчеркнул Санчес. "Нам нужно правительство, чтобы противостоять Brexit и приговору по "процессу" (по делу каталонских сепаратистских политиков - прим. ТАСС) в октябре", - добавил и.о. премьера

При этом он возложил ответственность за данную ситуацию на другие политические силы. "Народная партия должна была гарантировать определенную стабильность в нашей стране, - сказал Санчес. - Партия "Граждане" колебалась между правыми и левыми, "Объединившись, мы можем", четвертая политическая сила в стране, должна была помочь прогрессивному правительству".

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