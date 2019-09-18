Премьера Испании признал, что страна обречена на новые всеобщие выборы

Испанию ждут повторные внеочередные всеобщие выборы. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), и.о. главы правительства страны Педро Санчес по итогам встречи с королем Филиппом VI, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС

"Только что завершился раунд консультаций с монархом", - отметил Санчес. Он признал, что у него "нет большинства в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента)", чтобы сформировать правительство. "Страна обречена на повторные выборы в ноябре", - сказал он, заверив, что всячески пытался избежать такого развития событий.

"Я попытался сформировать правительство, которое, как мне кажется, нужно Испании, учитывая вызовы, которые стоят перед ней", - подчеркнул Санчес. "Нам нужно правительство, чтобы противостоять Brexit и приговору по "процессу" (по делу каталонских сепаратистских политиков - прим. ТАСС) в октябре", - добавил и.о. премьера

При этом он возложил ответственность за данную ситуацию на другие политические силы. "Народная партия должна была гарантировать определенную стабильность в нашей стране, - сказал Санчес. - Партия "Граждане" колебалась между правыми и левыми, "Объединившись, мы можем", четвертая политическая сила в стране, должна была помочь прогрессивному правительству".

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