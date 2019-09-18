Джонсон назвал конституционно неприемлемым анализ судом его решения по парламенту

18 сентября 2019 03:20 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что рассмотрение судами вопроса о законности его решения приостановить до середины октября работу британского парламента является неприемлемым с конституционной точки зрения, так как речь идет о политическом вопросе, который находится вне их компетенции. Об этом говорится в заявлении Джонсона, зачитанном во вторник на слушаниях в Верховном суде Великобритании генеральным прокурором для Шотландии Ричардом Кином, представляющим интересы правительства, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Воплощение в жизнь политических обычаев не входит в юрисдикцию судов", - приводит его заявление газета The Times. Лорд Кин добавил, что рассмотрение подобных вопросов судами "является неприемлемым с конституционной точки зрения".

При этом адвокат правительства заверил, что Джонсон подчинится воле суда. "Если этот суд примет решение, что рекомендация премьер-министра (королеве Елизавете II приостановить работу парламента - прим. ТАСС) была незаконной, тогда премьер-министр сделает все необходимые шаги для того, чтобы выполнить любое решение, вынесенное судом", - сказал он.

Верховный суд Великобритании начал рассмотрение дела о приостановке работы парламента Соединенного Королевства. Как ожидается, судьям одной из высших апелляционных инстанций страны понадобится около трех дней, чтобы вынести решение, действовал ли Борис Джонсон в рамках закона, когда рекомендовал королеве Елизавете II отправить депутатов на каникулы до середины октября.

Верховный суд рассматривает сразу два дела этой теме, объединенных в одно производство. Одно из них - апелляция, поданная правительством Великобритании на вердикт Внутренней палаты, апелляционной инстанции Сессионного суда Шотландии. Он постановил, что приостановка деятельности национального парламента не была законной.

Одновременно Верховный суд рассматривает апелляцию инвестиционного менеджера и активиста Джины Миллер, не первый раз выступающей против Brexit, на ранее вынесенное решение Высокого суда Лондона. Он отклонил ее иск с требованием отменить временную приостановку работы парламента на том основании, что это исключительно политическая сфера, которая находится вне компетенции суда. Во вторник 11 судей заслушают представителей истцов, в среду - ответчиков. Само решение ожидается не ранее пятницы или даже начала следующей недели.

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