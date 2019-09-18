Самолет Air China после вылета в Пекин вернулся в Вашингтон из-за возгорания

18 сентября 2019 07:20 (UTC+04:00)

Самолет Boeing-777 китайской авиакомпании Air China, направлявшийся в Пекин из Вашингтона, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за возгорания двигателя, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ЧП произошло в 16:39 по времени восточного побережья (00:39 мск) на борту самолета, который через один час и 15 минут после возгорания вернулся в аэропорт американской столицы. При посадке лайнер сбросил топливо.

По данным Associated Press, в самолете, который выполнял рейс 818, могли находиться от 317 до 396 человек.

О пострадавших на борту не сообщается. Причины происшествия выясняются.

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