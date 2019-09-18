Президент Южной Кореи призвал к решительному ответу на атаки на НПЗ Саудовской Аравии

18 сентября 2019 07:45 (UTC+04:00)

Президент Республики (РК) Корея Мун Чжэ Ин призвал международное сообщество дать решительный ответ на совершенные в минувшие выходные нападения на нефтяные предприятия Саудовской Аравии. Об этом сообщила в среду пресс-служба Голубого дома (официальной резиденции президента РК) по итогам телефонного разговора главы государства с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

В беседе Мун Чжэ Ин выразил обеспокоенность в связи со случившимся и подчеркнул, что эти нападения угрожают международной безопасности. "Международное сообщество должно дать решительный ответ [на атаки], - продолжил южнокорейский президент. - Наше правительство поддерживает усилия международного сообщества по борьбе с терроризмом, подобные атаки, угрожающие международной энергетической безопасности, не должны повториться".

В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии поблагодарил Мун Чжэ Ина за реакцию на произошедшее.

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