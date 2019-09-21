Лайтхайзер заявил, что торговые переговоры США и Китая прошли конструктивно

Американо-китайские торговые переговоры на уровне заместителей министров, состоявшиеся в американской столице 19-20 сентября, прошли конструктивно, американская сторона ожидает в октябре делегацию из Китая на министерском уровне, чтобы продолжить урегулирование двусторонних споров. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера по итогам встречи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Консультации были продуктивными, и Соединенные Штаты с нетерпением ожидают встречи с делегацией из Китая для проведения переговоров на министерском уровне в октябре", - отметил он.

По словам Лайтхайзера, представители обеих сторон 19 и 20 сентября обсуждали "улучшение торговых отношений между двумя странами".

КНР и США на протяжении уже нескольких месяцев ведут тяжелые переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. Министерство коммерции Китая объявило ранее, что 13-й раунд пройдет в начале октября в Вашингтоне.

Как заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, Соединенные Штаты стремятся к всеобъемлющему, а не частичному торговому соглашению с Китаем, однако не нуждаются в его заключении до президентских выборов, которые пройдут в США осенью 2020 года.

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