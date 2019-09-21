Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии

Четыре человека пострадали в южной префектуре Окинава в Японии из-за приближения тайфуна "Тапа", прекращено движение некоторых видов транспорта, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отменено движение автобусов на острове Окинава, прекратила работу монорельсовая дорога в городе Окинава, на юге острова перекрыто несколько участков государственных автодорог.

Телеканал NHK сообщает об отмене 283 авиарейсов на южном и юго-западном направлении.

Тайфун "Тапа" сейчас находится южнее Окинавы и, как ожидается, пройдет над Японским морем на северо-восток, затронув западное побережье Японии и Корейский полуостров. Давление в центре тайфуна сейчас составляет 970 гектопаскалей. Максимальная скорость 35 метров в секунду, при порывах – до 50 метров в секунду.



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