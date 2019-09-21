Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии

21 сентября 2019 07:51 (UTC+04:00)

Четыре человека пострадали в южной префектуре Окинава в Японии из-за приближения тайфуна "Тапа", прекращено движение некоторых видов транспорта, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отменено движение автобусов на острове Окинава, прекратила работу монорельсовая дорога в городе Окинава, на юге острова перекрыто несколько участков государственных автодорог.
Телеканал NHK сообщает об отмене 283 авиарейсов на южном и юго-западном направлении.

Тайфун "Тапа" сейчас находится южнее Окинавы и, как ожидается, пройдет над Японским морем на северо-восток, затронув западное побережье Японии и Корейский полуостров. Давление в центре тайфуна сейчас составляет 970 гектопаскалей. Максимальная скорость 35 метров в секунду, при порывах – до 50 метров в секунду.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сергей Лавров на ГА ООН встретится с коллегами из Японии, Сирии, Китая и Израиля
В мире 20 сентября 12:26
Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне
В мире 19 сентября 09:45
Япония сожалеет о своем исключении из списка главных торговых партнеров Южной Кореи
Другие страны 18 сентября 06:30
Премьер Японии заявил, что в конце сентября встретится с президентом Ирана
Другие страны 17 сентября 08:41
Не менее 10 человек пострадали в результате ДТП в Японии
Другие страны 17 сентября 07:11
США и Япония достигли первоначального соглашения по торговым пошлинам
США 17 сентября 02:27
Лента новостей
Число жертв шторма "Имельда" в Техасе увеличилось до четырех
Другие страны 07:25
Более 2 тыс. человек приехали к "Зоне 51"
Другие страны 07:07
Президент Турции примет участие в Генеральной Ассамблее ООН
Турция 06:53
В Нью-Йорке прошла акция по защите климата
Другие страны 06:30
Зариф усомнился, что Саудовская Аравия верит в причастность Ирана к атаке дронов
Другие страны 06:13
Власти США одобрили запросы Apple на исключение из пошлин против Китая
Другие страны 05:45
В Иране заявили об отсутствии решения о сокращении обязательств по СВПД
Другие страны 05:15
Лайтхайзер заявил, что торговые переговоры США и Китая прошли конструктивно
Другие страны 04:31
Иранский центробанк прокомментировал новые санкции со стороны США
Другие страны 04:15