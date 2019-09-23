Причинами падения Boeing в Индонезии стали недостатки конструкции и госконтроля

23 сентября 2019 08:32 (UTC+04:00)

Следователи из Индонезии пришли к выводу, что основными причинами падения самолета Boeing 737 MAX в Индонезии в октябре прошлого года стали недостатки в конструкции самолета и недостаточный контроль со стороны государственных органов США. Об этом в воскресенье сообщила газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кроме этого, расследование выявило череду ошибок пилотов, а также факты неправильного обслуживания самолета, что могло привести к катастрофе, говорится в черновом варианте отчета.

Как утверждает газета, официальные представители, проводившие расследование, отказываются комментировать его результаты до официального выхода отчета в ноябре. Представитель Boeing заявил, что компания тесно сотрудничает с властями Индонезии.

Американские специалисты из Национального совета по безопасности на транспорте США также готовят рекомендации по улучшению подготовки пилотов и экипажа. Рекомендации будут включать в себя подготовку экипажа к поведению в нестандартных ситуациях, когда автоматические системы на борту неисправны или вовсе не работают. Кроме того, особое внимание будет уделено сертифицированию новых самолетов.

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в Яванское море 29 октября 2018 года. 10 марта нынешнего года самолет аналогичной модели авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Оба инцидента унесли жизни 346 пассажиров. Тогда руководство Boeing заявило, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. Отчет об официальных причинах катастрофы в Индонезии будет представлен в ноябре.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Южной Кореи призвала США и КНДР разработать дорожную карту денуклеаризации
Другие страны 08:08
В Нью-Йорке участники встречи "С5+1" обсудили расширение торгово-инвестиционных связей
Другие страны 08:05
"Игра престолов" получила Emmy как лучший драматический сериал
Другие страны 07:46
Глава МИД КНР: Китай будет сохранять общую стабильность при устранении противоречий с США
Другие страны 07:14
Пентагон извинился за сообщение с угрозой разбомбить участников "штурма" "Зоны-51"
Другие страны 04:40
Зариф: хуситы могли доработать имевшиеся у них ракеты для удара по саудовским НПЗ
Другие страны 03:24
Лента новостей
В Южной Корее в результате тайфуна "Тапа" погиб один человек
Другие страны 08:44
Глава МИД Южной Кореи призвала США и КНДР разработать дорожную карту денуклеаризации
Другие страны 08:08
В Нью-Йорке участники встречи "С5+1" обсудили расширение торгово-инвестиционных связей
Другие страны 08:05
"Игра престолов" получила Emmy как лучший драматический сериал
Другие страны 07:46
Китай вывел на орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3
Китай 07:33
Агентства помощи Турции и Катара стремятся расширить сотрудничество
Турция 07:31
Британский туроператор Thomas Cook начал процедуру ликвидации
Другие страны 07:21
Глава МИД КНР: Китай будет сохранять общую стабильность при устранении противоречий с США
Другие страны 07:14
Глава МИД КНР заявил, что Пекин будет развивать отношения с Москвой по всем направлениям
Другие страны 06:56