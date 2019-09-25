Первое заседание Конституционного комитета Сирии может состояться 30 октября

25 сентября 2019 01:00 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что первое заседание сирийского Конституционного комитета запланировано на 30 октября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Комитет должен начать свою работу 30 октября в качестве предварительной даты", - приводит портал слова Муаллема.

Кроме того, министр указал, что некоторые враждебные Сирии страны намерены помешать успешной работе конституционного комитета в связи с тем, что выступают против разрешения кризиса в государстве политическим путем. Глава сирийского МИД в связи с этим заявил, что "когда мы почувствуем, что к работе [конституционного комитета] тянутся пальцы из-за рубежа, мы перестанем говорить".

23 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского Конституционного комитета. Решение о создании этого органа для выработки рекомендаций по внесению поправок в сирийскую конституцию было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. По плану Стаффана де Мистуры, предшественника Гейра Педерсена на должности специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии, в комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.

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