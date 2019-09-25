Первое заседание Конституционного комитета Сирии может состояться 30 октября

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что первое заседание сирийского Конституционного комитета запланировано на 30 октября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Комитет должен начать свою работу 30 октября в качестве предварительной даты", - приводит портал слова Муаллема.

Кроме того, министр указал, что некоторые враждебные Сирии страны намерены помешать успешной работе конституционного комитета в связи с тем, что выступают против разрешения кризиса в государстве политическим путем. Глава сирийского МИД в связи с этим заявил, что "когда мы почувствуем, что к работе [конституционного комитета] тянутся пальцы из-за рубежа, мы перестанем говорить".

23 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского Конституционного комитета. Решение о создании этого органа для выработки рекомендаций по внесению поправок в сирийскую конституцию было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. По плану Стаффана де Мистуры, предшественника Гейра Педерсена на должности специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии, в комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.