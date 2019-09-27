Франция представит новую модель партнерства с Африкой летом 2020 года

27 сентября 2019 02:39 (UTC+04:00)

Париж планирует представить новую модель равноправного партнерства со странами Африки летом 2020 года в Бордо. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на заседании Совета Безопасности ООН по теме "Мир и безопасность в Африке: партнерство в интересах укрепления мира и безопасности", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава МИД Франции напомнил об идее выстраивать отношения с Африкой на принципе общей и равной ответственности. "А это требует от нас отхода от прежних моделей. Африка не ждет от нас щедрости, Африка ждет от нас партнерства. Франция готова выстроить устойчивое экономическое партнерство с Африкой на равных, инвестировать в частный сектор, в инновации и в молодежь", - отметил он.

"Об этом мы будем говорить на саммите Африка - Франция в Бордо в июне 2020 года. Такая логика коллективного партнерства, на наш взгляд, может пригодиться и в сфере коллективной безопасности. Тесное сотрудничество между ООН, Африканским союзом и региональными организациями позволяет объединять политические усилия и стратегии, чтобы добиваться лучшего результата на местах с учетом реалий", - продолжал Ле Дриан. Он в качестве примера эффективности такого подхода привел Судан, Мадагаскар, Центрально-Африканскую Республику, Сахель и прошедший в Уагадугу саммит государств - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Члены ЭКОВАС по итогам саммита 14 сентября утвердили план действий объемом $1 млрд, направленный на борьбу с терроризмом в регионе. Предполагается, что средства на реализацию плана в течение ближайших лет предоставят сами страны ЭКОВАС. Финансовые ресурсы будут направлены в том числе на укрепление боеспособности национальных армий, антитеррористического контингента "сахельской пятерки" (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад) и Смешанных многонациональных сил бассейна озера Чад.

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