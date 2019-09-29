Ямаец Гэйл стал чемпионом мира в прыжках в длину

Ямайский спортсмен Таджай Гэйл одержал победу в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

23-летний ямаец показал результат 8,69 м (лучший результат сезона в мире), вторым стал американец Джефф Хендерсон (8,39 м), третьим - кубинец Хуан Мигель Эчеваррия (8,34 м).

Гэйл является серебряным призером чемпионата Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна 2018 года.

В общекомандном зачете лидирует команда США, в активе которой золотая и серебряная медали. На втором месте располагается команда Кении (1-0-1), на третьем - сборные Нидерландов и Ямайки (по 1-0-0).

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.

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