КНДР надеется на скорое начало переговоров с США

30 сентября 2019 21:56 (UTC+04:00)

Северная Корея надеется, что рабочие переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном состоятся в ближайшее время, заявил РИА Новости заместитель северокорейского постпреда в ООН Ким Ин Рён, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в понедельник президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о подготовке к рабочим переговорам между представителями США и КНДР по вопросу денуклеаризации, а также для проработки возможности организовать новую встречу американского президента и северокорейского лидера.

"Мы просто надеемся, что какие-то… рабочие переговоры между США и КНДР вскоре состоятся", - сказал северокорейский дипломат.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что переговоры на рабочем уровне между представителями КНДР и США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова могут возобновиться в ближайшие две-три недели, а в случае достижения прогресса до конца года может пройти четвертая по счету встреча между американским президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

В середине сентября южнокорейская газета "Чунан ильбо" сообщила, что Ким Чен Ын в письме к Дональду Трампу предложил американскому президенту встретиться в Пхеньяне. Сам Трамп также не исключил новой встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до конца этого года. Лидеры двух стран встречались уже трижды - в Сингапуре и Ханое, а также в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР.

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