Вице-президент Перу подала в отставку после роспуска парламента

2 октября 2019 07:25 (UTC+04:00)

Вице-президент Перу Мерседес Араос подала в отставку после того, как распущенный президентом Мартиной Вискаррой парламент привел ее к присяге в качестве и.о. главы государства. О своем решении она сообщила во вторник в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я решила подать в отставку с поста вице-президента республики", - написала она.

"Надеюсь, что моя отставка приведет к скорейшему созыву всеобщих выборов во благо всей страны", - добавила она.

Разногласия между исполнительной властью и парламентом Перу возникли из-за процедуры избрания членов Конституционного суда. Президент страны Мартин Вискарра настаивал на том, что Конгресс должен проголосовать по вопросу о доверии правительству прежде, чем выбирать судей. Однако парламентарии ответили отказом, в связи с чем в понедельник глава государства объявил о роспуске законодательного органа и назначил досрочные выборы в Конгресс на 26 января 2020 года.

Парламент, большинство в котором принадлежит политическим противникам Вискарры, проголосовал за отстранение его от должности. Одновременно с этим председатель Конгресса Педро Олаэчеа привел Араос к присяге в качестве и.о. президента.

В условиях образовавшегося двоевластия каждая из сторон конфликта обвиняет своих оппонентов в нарушении национального законодательства. Командование Вооруженных сил и руководство полиции Перу заявили, что продолжат подчиняться Вискарре.

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