Индексы США возросли на оптимизме по переговорам с КНР

Ведущие американские фондовые индексы по итогам торговой сессии в среду продемонстрировали рост на оптимизме инвесторов по грядущей встрече представителей США и КНР, свидетельствуют данные бирж, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

Агентство Блумберг сообщило, что Китай согласен на "частичный" торговый договор с США. СМИ также сообщили, что китайская сторона предлагает увеличить закупки сельскохозяйственных товаров из США, чтобы способствовать достижению предварительной договоренности с американской стороной.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) индекс Dow Jones вырос на 0,67%, до 26339,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,03%, до 7904,633 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,22%, до 2928,36 пункта.

Очередной раунд торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном должен пройти в четверг и пятницу, за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов в год до 30% с 25%. С американской стороны в переговорах ожидаются торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

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