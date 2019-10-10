Индексы США возросли на оптимизме по переговорам с КНР

10 октября 2019 02:34 (UTC+04:00)

Ведущие американские фондовые индексы по итогам торговой сессии в среду продемонстрировали рост на оптимизме инвесторов по грядущей встрече представителей США и КНР, свидетельствуют данные бирж, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

Агентство Блумберг сообщило, что Китай согласен на "частичный" торговый договор с США. СМИ также сообщили, что китайская сторона предлагает увеличить закупки сельскохозяйственных товаров из США, чтобы способствовать достижению предварительной договоренности с американской стороной.

По состоянию на 16.00 по Нью-Йорку (23.00 мск) индекс Dow Jones вырос на 0,67%, до 26339,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,03%, до 7904,633 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,22%, до 2928,36 пункта.

Очередной раунд торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном должен пройти в четверг и пятницу, за несколько дней до запланированного на 15 октября очередного повышения пошлин США на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов в год до 30% с 25%. С американской стороны в переговорах ожидаются торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Постпред Турции в письме СБ ООН объяснил операцию в Сирии борьбой с терроризмом
Турция 03:15
США и Китай не достигли успеха на торговых переговорах
Другие страны 03:12
Трамп считает, что США и Китай имеют "очень хороший шанс" заключить торговую сделку
США 01:51
Чавушоглу и Помпео провели переговоры на фоне операции Турции в Сирии
Турция 01:12
Трамп хочет понизить стоимость автомобилей в США на $3,5 тыс
США 00:45
Трамп заявил, что США не одобряют турецкую операцию в Сирии
Турция 9 октября 22:20
Лента новостей
Иран полагает, что страны региона примут его инициативу всеобщего диалога
Другие страны 03:19
Постпред Турции в письме СБ ООН объяснил операцию в Сирии борьбой с терроризмом
Турция 03:15
США и Китай не достигли успеха на торговых переговорах
Другие страны 03:12
Эрдоган заявил, что Турция имеет право проводить операцию в Сирии
Турция 03:05
Трамп считает, что США и Китай имеют "очень хороший шанс" заключить торговую сделку
США 01:51
Парламент Кубы изберет президента впервые за последние 40 лет
Другие страны 01:36
ВС Турции нанесли удары по 181 "объекту террористов" в Сирии
Турция 01:33
Чавушоглу и Помпео провели переговоры на фоне операции Турции в Сирии
Турция 01:12
Трамп хочет понизить стоимость автомобилей в США на $3,5 тыс
США 00:45