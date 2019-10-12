КНДР потребовала от Японии компенсацию за затопленную рыболовецкую шхуну

Министерство иностранных дел КНДР потребовало от Токио выплатить Пхеньяну компенсацию в связи с затоплением северокорейской шхуны, которая столкнулась 7 октября с судном японской рыболовной инспекции в исключительной экономической зоне Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Власти КНДР заявили, что Япония несет ответственность за этот инцидент, который создал угрозу безопасности членов экипажа северокорейской шхуны. "Мы КНДР решительно требуем от японского правительства компенсации за причинение материального вреда в связи с затоплением нашего судна", - говорится в заявлении.

Инцидент произошел в 350 км от полуострова Ното (префектура Исикава) в исключительной экономической зоне Японии. После столкновения экипаж судна, которое начало идти ко дну из-за полученных повреждений, в полном составе бросился в воду. Команда из 20 человек после спасения была возвращена на другое судно под флагом КНДР.

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