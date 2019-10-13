Трюдо провел встречу с избирателями в бронежилете

13 октября 2019 21:32 (UTC+04:00)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо из-за угрозы безопасности был вынужден проводить встречу с избирателями в рамках предвыборной кампании в бронежилете. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил телеканал CBC.

В субботу вечером глава канадского правительства встречался с 2 тыс. своих сторонников в Миссиссоге (провинция Онтарио). Начало его выступления было отложено на 1,5 часа, а на сцене премьер стоял в окружении сотрудников безопасности в полной боевой выкладке. Супруга Трюдо Софи, которая также должна была выйти на сцену вместе с мужем, так на ней и не появилась. Выступление прошло без происшествий.

В Либеральной партии, лидером которой является Трюдо, инцидент не комментируют. Источники CBC сообщили, что спецслужбы располагали информацией об угрозе безопасности. Лидеры оппозиционных партий уже выразили Трюдо поддержку.

Парламентские выборы в Канаде намечены на 21 октября.

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