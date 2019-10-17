В Пакистане в результате перестрелки погибли 14 человек

17 октября 2019 21:18 (UTC+04:00)

По меньшей мере 14 человек убиты в результате перестрелки между двумя племенами в районе Танк провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом в четверг сообщает телеканал Geo.tv, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По имеющейся информации, столкновение произошло между племенами марват и бетани на фоне неразрешенных споров. "Инцидент произошел в деревне Муллазай, стрельба произошла в результате старой вражды", - рассказал представитель регионального подразделения полиции Фероз Шах.

В настоящее время полиция ведет расследование инцидента и разыскивает участников перестрелки.

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