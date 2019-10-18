В Египте уволили пилота, посадившего за штурвал артиста

18 октября 2019 02:57 (UTC+04:00)

Министерство гражданской авиации Египта навсегда отстранило от работы пилота одной из частных авиакомпаний страны, после того как он позволил сесть за штурвал самолета местному популярному актеру, заявили в ведомстве, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

Ранее стало известно, что авиационные власти Египта отстранили от работы пилота одной из частных египетских авиакомпаний, а также его помощника на время проведения расследования. Причиной стало распространенное в соцсетях видео: в коротком ролике популярный египетский актер и певец Мухаммед Рамадан сидит за штурвалом и управляет самолетом в то время, как капитан воздушного судна сидит рядом с ним.

"Министерство избрало необходимые меры в отношении безрассудных и безответственных действий: аннулирование лицензии пилота у командира воздушного судна и ее пожизненная конфискация", - говорится в заявлении ведомства.
Помощник пилота скандального рейса отстранен от работы на один год.

Как ранее сообщал новостной портал "Аль-Ахрам", самолет, которым управлял египетский артист, следовал в столицу Саудовской Аравии. На борту находились пассажиры. "Впервые в жизни управляю самолетом", - написал на своей странице в популярной соцсети Мухаммед Рамадан.

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