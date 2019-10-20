В Чили три человека погибли в результате беспорядков

20 октября 2019 10:30 (UTC+04:00)

Три человека погибли при пожаре в супермаркете в Чили, который был разграблен в ходе возникших беспорядков, сообщила мэр чилийской столицы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось со ссылкой на телеканал 24 Horas, что власти Чили на фоне массовых протестов, вызванных повышением цен на проезд в метро, ввели комендантский час в ряде провинций. Он продлится с 22.00 до 7.00.

"Мы должны сообщить о том, что три человека погибли при пожаре в супермаркете. Двое сгорели заживо, а третий был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но позже умер", - заявила журналистам мэр Сантьяго Карла Рубилар. Запись выступления появилась в твиттере мэра.

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро - на 30 чилийских песо (на 0,042 доллара). Это привело к протестам в стране. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли один из торговых центров, автобусы. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника.
Президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в провинциях Сантьяго и Чакабуко, но протесты продолжились. В субботу власти приостановили повышение тарифов на проезд до выработки новых договоренностей.

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