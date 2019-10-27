Премьер Эфиопии призвал народ страны сплотиться перед лицом кризиса

27 октября 2019 00:39 (UTC+04:00)

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед предостерег от углубления кризиса, с которым сейчас столкнулась страна, и осудил попытку спровоцировать этнический и религиозный конфликт. Первое официальное заявление главы правительства в связи с происходящими в стране беспорядками, которые уже привели к гибели 67 человек, приводит в субботу Agence France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кризис, с которым мы сталкиваемся, может усугубиться, если граждане страны не объединят свои силы", - подчеркнул Абий Ахмед.

С минувшей среды в различных частях Эфиопии происходят волнения, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией и подразделениями сил безопасности. В результате погибли по меньшей мере 67 человек, еще 213 получили ранения, сообщил комиссар полиции провинции Оромия Кефьялев Тефера. По его словам, ряд лиц были арестованы.

Волнения произошли после того, как известный эфиопский политический активист Джавар Мухаммед объявил, что его пребывание в Аддис-Абебе находится под угрозой. Он также заявил, что государственная охрана его дома в столице была снята, что "создало угрозу проникновения злоумышленников".

Как передала южноафриканская радиостанция SABC, в ряде районов страны противостояние демонстрантов и полиции переросло в межконфиссиональную и этническую конфронтацию общин.

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