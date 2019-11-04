ФРГ инвестирует €3,5 млрд в инфраструктуру зарядок для электромобилей

4 ноября 2019 22:55 (UTC+04:00)

Германия намерена вложить около €3,5 млрд в расширение инфраструктуры зарядок для электромобилей. Об этом заявила в понедельник в городе Цвиккау канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ближайшие годы мы инвестируем €3,5 млрд в строительство инфраструктуры зарядных станций", - сказала она. Кроме того, планируется увеличить премии для тех, кто собирается приобрести электромобиль.

Ранее Меркель говорила, что в ФРГ к 2030 году появится 1 млн новых зарядных станций. Власти полагают, что через 11 лет в стране будет зарегистрировано от 7 млн до 10 млн транспортных средств на аккумуляторах.

Сейчас в Германии насчитывается 83 тыс. электромобилей и 20 тыс. общественных зарядных станций.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Меркель отметила важность переговоров ЕС с Индией о свободной торговле
Европа 2 ноября 19:45
Майк Помпео посетит с визитом Германию
США 1 ноября 15:11
Эрдоган и Меркель обсудили северо-восток Сирии
Турция 27 октября 20:36
Глава МИД Германии прибыл с необъявленным визитом в Ливию
Европа 27 октября 16:14
Министр обороны ФРГ заявила, что предложит в НАТО создать зону безопасности в Сирии
Европа 21 октября 21:41
Джонсон и Эрдоган обсудили планы провести встречу с Макроном и Меркель
Турция 20 октября 16:24
Лента новостей
Власти Великобритании понизили уровень террористической угрозы
Другие страны 23:14
Президент Ильхам Алиев: Порой исторические здания сносятся, на их месте строятся уродливые многоэтажные здания, это недопустимо
Политика 22:40
В Австралии ученые выяснили, что местные животные научились бороться с ядовитыми жабами
Другие страны 22:34
В США заявили, что под санкции Вашингтона подпали представители "ближнего круга" Хаменеи
Другие страны 22:27
Россия увеличит на $10 млн ежегодную помощь Африке через программы ООН
Россия 22:25
Зонд Voyager 2 открыл ряд аномалий на границе Солнечной системы
Другие страны 22:17
Президент Ильхам Алиев: Во всех районах представителям исполнительной власти районов следует встречаться с гражданами, а не сидеть и разбираться с бумагами в кабинете
Политика 22:07
Суд разрешил передачу прокуратуре штата Нью-Йорк налоговых деклараций Трампа
США 22:05
Президент Ильхам Алиев: Во дворах также должны быть установлены камеры безопасности
Политика 22:04