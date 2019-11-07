Власти Мексики назвали предполагаемых убийц группы мормонов

7 ноября 2019 04:04 (UTC+04:00)

Преступное сообщество "Линеа" может стоять за убийством группы мормонов на севере Мексики. Об этом заявил в среду начальник Генерального штаба Министерства национальной обороны Мексики Омеро Мендоса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В понедельник на границе штатов Сонора и Чиуауа были убиты три женщины и шесть детей. Все они имели гражданство США и Мексики. По словам Мендосы, за несколько часов до нападения на членов религиозной общины в этом же районе произошло столкновение между "Линеа" и членами другой группировки, известной под названием "Саласар", она связана с наркокартелем "Синалоа". После перестрелки главари "Линеа" отправили часть своих боевиков в район между населенными пунктами Ханос и Бависпе, чтобы не допустить проникновения конкурентов на свою территорию. "Предполагается, что эта группа... и связана с нападением на семью мормонов", - сказал Мендоса. Родственники погибших ставят под сомнение предложенную властями версию событий.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в среду заявил, что его правительство не намерено отказываться от выбранной стратегии в борьбе с криминалом и не станет "объявлять войну" орудующим в стране организованным преступным сообществам. "В случае с нашей страной... такой подход оказался провальным", - отметил глава государства.

С января по сентябрь текущего года жертвами насилия в Мексике стали почти 26 тыс. человек. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия. В начале сентября Лопес Обрадор назвал повышение уровня безопасности в стране своей главной задачей.

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