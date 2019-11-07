Срок формирования правительства Южного Судана продлен на 100 дней

7 ноября 2019 21:30 (UTC+04:00)

Президент Южного Судана Салва Киир и лидер вооруженных повстанцев Риек Машар договорились продлить срок формирования правительства национального единства на 100 дней после истечения 12 ноября предельной даты для данного шага, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Компромисс достигнут в ходе личной встречи Салва Киира и Риека Машара, которая состоялась в резиденции президента Уганды Йовери Кагута Мусевени в городе Энтеббе. На переговорах также присутствовал специальный представитель президента Кении Калонзио Мусека.

Как отметила южноафриканская телерадиокорпорация SABC, очередная и вторая по счету отсрочка формирования коалиционного правительства Южного Судана представляет собой серьезную неудачу международного сообщества, которое оказывало сильнейшее давление на стороны с целью выполнения взятых ими обязательств и создания нового правительства к 12 ноября.

Согласно поступающей информации, Кииру и Машару не удается договориться по ряду ключевых вопросов, включая интеграцию бывших повстанцев в правительственные вооруженные силы и новому административному делению Южного Судана. В этих условиях Машар предлагал отодвинуть на шесть месяцев предельный срок для формирования нового правительства страны.

В свою очередь Киир пригрозил, что сформирует правительство национального единства без Машара, если последний не пойдет на компромисс. В результате сейчас принято решение продлить еще на 100 дней переговоры, чтобы продолжить попытки преодолеть сохраняющиеся разногласия.

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