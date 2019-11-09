Президент Боливии заявил о попытке госпереворота

Демократический строй в Боливии находится под угрозой из-за попыток совершить в стране государственный переворот. Такое мнение высказал в пятницу президент республики Эво Моралес после того, как некоторые полицейские присоединились к протестам против его переизбрания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Братья и сестры, наша демократия находится под угрозой из-за государственного переворота, который проводят готовые к насилию группы, которые покушаются на конституционный строй", - написал он в Twitter.

Он также призвал "народ мирно защищать демократию и конституцию для сохранения мира и человеческих жизней".

Ранее боливийские газеты сообщили, что несколько полицейских подразделений в городах Санта-Крус, Кочабамба и столице страны Сукре присоединились к акциям протеста против переизбрания Моралеса. Министр обороны Хавьер Савалета признал, что "некоторые полицейские устроили мятеж", но заявил, что правохранительные органы в целом продолжают выполнять свои обязанности.

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