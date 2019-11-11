Мексика готова предоставить убежище Эво Моралесу

Власти Мексики готовы предоставить убежище Эво Моралесу, который в воскресенье объявил об уходе в отставку с поста президента Боливии. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел этой страны Марсело Эбрард, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с традициями невмешательства и предоставления убежища Мексика приняла в официальной резиденции в Ла-Пасе более 20 представителей исполнительной и законодательной власти Боливии, мы также предложили предоставить убежище Эво Моралесу", - написал глава внешнеполитического ведомства.

"Мы солидарны с принципом неприкосновенности дипломатических представительств, и в настоящее время мы призываем к той же международной солидарности для того, чтобы соблюдалась неприкосновенность посольства и резиденции Мексики в Боливии", - добавил он. Ранее Эбрард назвал происходящее в Боливии "военной операцией" и указал, что Мексика ее не приемлет.

Посол Венесуэлы в Боливии Крисбейли Гонсалес сообщила, что противники Моралеса в воскресенье напали на дипломатическое представительство ее страны. Она добавила, что сотрудники посольства не пострадали.

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