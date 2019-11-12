В одной из провинций Ирака полицейские присоединились к протестующим

12 ноября 2019 22:03 (UTC+04:00)

Офицеры и сотрудники полицейских управлений иракской провинции Кербела во вторник присоединились к протестующим, поддержав их требования к властям страны. Как отмечается, это первая в своем роде акция с участием силовиков с начала массового протестного движения в Ираке 1 октября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, сотни сотрудников силовых структур приняли участие в демонстрациях наряду с учителями, которые объявили во вторник о начале бессрочной акции протеста. Главные требования протестующих - предоставление новых рабочих мест, повышение качества предоставляемых услуг, борьба с коррупцией, реформирование всей политической системы страны.

Вместе с тем, как передает издание Elaph из-за напряженной обстановки в стране Кербелу, где расположены шиитские святыни, начали покидать проживающие там иранцы, особенно после серии нападений на иранское консульство. По поступающей информации, иранцы продают свое имущество и бизнес и возвращаются на родину, опасаясь за свою безопасность.

В Ираке с начала октября не прекращаются акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства Абдель Махди и проведения досрочных выборов в парламент. Однако глава правительства однозначно заявил, что его отставка или роспуск законодательного органа приведут страну к полной стагнации и не будут способствовать реформам, дав тем самым понять, что кабмин продолжит работу, несмотря на последние события в стране.

Жертвами столкновений в ходе протестов стали уже более 320 человек, в том числе демонстранты и сотрудники сил безопасности. Пострадали около 15 тысяч.

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