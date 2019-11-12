Британская Консервативная партия опережает лейбористов за месяц до выборов

12 ноября 2019 22:55 (UTC+04:00)

Британская правящая Консервативная партия опережает оппозиционную Лейбористскую партию на 14 процентных пунктов ровно за месяц до досрочных парламентских выборов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным исследования, если бы намеченные на 12 декабря выборы состоялись сегодня, то партия премьер-министра Бориса Джонсона могла бы рассчитывать на поддержку 42% избирателей. Отдать свои голоса за лейбористов под руководством Джереми Корбина готовы лишь 28% респондентов, поддержать "Либеральных демократов" намерены 15% из 1,6 тыс. опрошенных.

По мнению телеканала, результаты опроса показывают, что консерваторы выигрывают от решения лидера Партии Brexit Найджела Фаража не выставлять своих кандидатов на тех участках, где в 2017 году победу одержали представители правящей партии. Этот момент был учтен при проведении опроса, что немного увеличило отрыв тори от лейбористов. Последнее исследование, проведенное без этой вводной, предсказывало консерваторам поддержку 39% респондентов, а их основным оппонентами - 28%.

С помощью досрочных выборов Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки о Brexit. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, а затем и на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку. Сменивший ее Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. ЕС предоставил ее Лондону.

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