Nissan отзывает 450 тыс. автомобилей по всему миру

16 ноября 2019 08:00 (UTC+04:00)

Компания Nissan приняла решение отозвать порядка 450 тыс. автомобилей по всему миру из-за проблем с утечкой тормозной жидкости. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу агентство Kyodo.

Отмечается, что проблема заключается в неисправности насоса антиблокировочной системы, а сама утечка в некоторых случаях может вызвать короткое замыкание и возгорание из-за попадания жидкости на электронную плату управления.

Сервисная акция касается в основном автомобилей, произведенных для рынков Северной Америки. В частности, отзыву подлежат полноразмерные кроссоверы Murano, производившиеся с 2015 по 2018 год, седаны Maxima 2016-2018 годов выпуска. Кроме того, проблема затронула внедорожники Infiniti QX60 и Nissan Pathfinder, которые сходили с конвейера с 2017 года.

Из-за большого количества автомобилей с дефектами отзывная кампания продлится до лета следующего года.

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