В Индии не менее 11 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

По меньшей мере 11 человек погибли, более 15 получили ранения в результате столкновения автобуса и грузовика, которое произошло в понедельник утром на севере Индии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство ANI.

По данным агентства, ДТП произошло в районе селения Лакхасар в штате Раджастан. В свою очередь, как отмечает журнал India Today, столкновение было такой силы, что десять пассажиров автобуса скончались на месте. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Точная причина аварии пока не называется. Главный министр Раджастана Ашок Гелот выразил соболезнования семьям погибших и распорядился провести тщательное расследование случившегося.

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