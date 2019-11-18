В Индии не менее 11 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

18 ноября 2019 10:43 (UTC+04:00)

По меньшей мере 11 человек погибли, более 15 получили ранения в результате столкновения автобуса и грузовика, которое произошло в понедельник утром на севере Индии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство ANI.

По данным агентства, ДТП произошло в районе селения Лакхасар в штате Раджастан. В свою очередь, как отмечает журнал India Today, столкновение было такой силы, что десять пассажиров автобуса скончались на месте. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Точная причина аварии пока не называется. Главный министр Раджастана Ашок Гелот выразил соболезнования семьям погибших и распорядился провести тщательное расследование случившегося.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Индия провела испытания баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд
В мире 16 ноября 20:49
В Индии разбился истребитель МиГ-29К
Другие страны 16 ноября 20:21
Страны БРИКС обсуждают использование единой криптовалюты для расчетов
Россия 14 ноября 15:14
Индия, Китай и Россия работают над созданием альтернативы SWIFT
Россия 14 ноября 10:12
Премьер Индии призвал БРИКС активизировать торговое и инвестиционное партнерство
В мире 14 ноября 03:20
Циклон "Булбул" в Индии, есть погибшие
Другие страны 11 ноября 11:31
Лента новостей
Японская корпорация строит в Туркменистане газотурбинную электростанцию
Бизнес 10:48
Иран и Грузия намерены расширить сотрудничество в экономической сфере
Финансы 10:44
Незаконные акции являются для оппозиции еще одним средством расширить «эмиграционный бизнес» - главред газеты
Точка зрения 10:35
В Калифорнии четыре человека погибли при стрельбе на семейной вечеринке
США 10:29
В иранской провинции Восточный Азербайджан вновь произошло землетрясение
Общество 10:23
Сотрудничество оппозиции с Али Инсановым - предательство против государства и народа - зампред партии
Политика 10:22
В северном регионе Азербайджана завершается реконструкция автодорог, соединяющих 8 населенных пунктов (ФОТО)
Общество 10:21
"Казахстанско-Китайский Трубопровод" закупит источники бесперебойного питания
Тендеры 10:15
ТАСС предложил принять хартию мировых СМИ по борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями
Россия 10:10