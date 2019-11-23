Аргентина отзывает 17 "политических" послов

23 ноября 2019 00:57 (UTC+04:00)

Правительство Маурисио Макри в Аргентине отзывает 17 дипломатических представителей страны, которые были назначены политическим решением и не являлись карьерными дипломатами, чиновники должны уйти в отставку до 10 декабря, когда истекут полномочия действующего президента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Упомянутые должностные лица должны вернуться на территорию страны 9 декабря 2019 года", - говорится в указе, опубликованном в Официальном бюллетене.

Новые послы Аргентины будут назначены в Боливии, Колумбии, Чили, Эквадоре, Мексике, Перу, Парагвае и Уругвае, Коста-Рике, Испании, Португалии, Китае и США, а также при Unisef, Mercosur (южноамериканский таможенный союз) и Aladi (Латиноамериканская интеграционная ассоциация).
Отдельным указом был также отозван представитель Аргентины в Ватикане.

Десятого декабря президентская власть в Аргентине будет передана избранному президенту Альберто Фернандесу и его партнеру на выборах, избранному вице-президенту Кристине Фернандес де Киршнер.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Марадона вернулся на пост главного тренера аргентинского клуба "Химнасия и Эсгрима"
Спорт 22 ноября 06:14
В Аргентине пять человек погибли при пожаре на сахарном заводе
Другие страны 21 ноября 13:12
Протестующие в Чили напали на резиденцию посла Аргентины
Другие страны 13 ноября 06:20
Аргентина отрицает, что укрывает экс-министра внутренних дел Боливии
Другие страны 12 ноября 02:54
Подавший в отставку глава МВД Боливии попросил убежища в посольстве Аргентины
Другие страны 11 ноября 20:34
В бакинском метро "Ичеришехер" всех пассажиров будут обучать аргентинскому танго
Культура 7 ноября 18:55
Лента новостей
Состоялся совместный ужин Первого вице-президента Азербайджана и председателя Совета Федерации Федерального Собрания России (ФОТО)
Политика 01:28
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с Президентом России Владимиром Путиным (ФОТО)
Политика 01:27
Трамп оценил перспективу полного запрета электронных сигарет
США 01:17
Партия Brexit ужесточит иммиграционные правила, если войдет в британское правительство
Европа 00:38
В Боливии суд арестовал семерых причастных к взрыву стены нефтезавода
Другие страны 00:16
В Турции произошло землетрясение
Турция 22 ноября 23:48
Болтон обвинил Белый дом в блокировании доступа к личному Twitter
США 22 ноября 23:29
В Сербии учитель нейтрализовал вооруженного стрелка, напавшего на школу
Другие страны 22 ноября 23:17
Азербайджан присоединился к числу стран-доноров ЕБРР
Финансы 22 ноября 22:59