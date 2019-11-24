Сборная Таити разгромила команду Мексики в матче чемпионата мира по пляжному футболу

24 ноября 2019 02:28 (UTC+04:00)

Сборная Таити по пляжному футболу победила команду Мексики со счетом 6:1 во втором туре группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в Парагвае, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей мячи забили Джервэйс Чан-Кэт (12-я и 22-я минуты), Ариихау Териитау (21), Теарии Лабасте (27), Эльману Таиаруи (29) и Патрик Тепа (35). У мексиканцев отличился Хосе Вискарра (25).

Сборная Таити занимает третье место в турнирной таблице группы B, набрав 3 очка в двух матчах. Лидируют итальянцы (3 очка, 1 матч), второе место занимают уругвайцы (3 очка, 1 матч), мексиканцы располагаются на последней, четвертой строчке, не сумев набрать ни одного очка. В третьем туре футболисты из Таити 26 ноября встретятся с уругвайцами, а мексиканцы днем ранее встретятся с итальянцами.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится с 1995 года, турнир проходит раз в два года. На мировом первенстве 2019 года участвуют 16 команд, разделенные на четыре группы. Команды, занявшие первые два места в каждой группе, выходят в плей-офф.

Бразильцы являются рекордсменами по количеству побед на чемпионатах мира (14 раз), они же выиграли предыдущее первенство.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россиянки выиграли Кубок Европы по пляжному футболу
В мире 8 июля 07:31
В Баку пройдет Евролига по пляжному футболу
Общество 1 июня 2018 20:04
В рамках Евроигр завершились соревнования по пляжному футболу
Baku 2015 : EUROGAMES 28 июня 2015 16:43
Евроигры в Баку - потрясающее соревнование - венгерский тренер
Baku 2015 : EUROGAMES 28 июня 2015 13:31
На Евроиграх стартовал финал по пляжному футболу среди мужчин
Baku 2015 : EUROGAMES 28 июня 2015 10:30
Азербайджан примет участие в турнире по пляжному футболу "Euro Winners Cup 2015"
Общество 2 июня 2015 16:58
Лента новостей
В Чили неизвестные в ходе акции протеста ограбили банк
Другие страны 03:28
В Румынии пройдет второй тур выборов президента
Европа 03:09
И.о. главы Боливии не подпишет закон, защищающий Моралеса от уголовного преследования
Другие страны 02:46
Пятна нефти в Бразилии достигли штата Рио-де-Жанейро
Другие страны 02:18
В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ
США 01:57
Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
Другие страны 01:39
В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков
Иран 01:21
Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
США 01:02
Сенат Боливии одобрил законопроект о созыве новых выборов президента
Другие страны 00:43