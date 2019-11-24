Сборная Таити разгромила команду Мексики в матче чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная Таити по пляжному футболу победила команду Мексики со счетом 6:1 во втором туре группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в Парагвае, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей мячи забили Джервэйс Чан-Кэт (12-я и 22-я минуты), Ариихау Териитау (21), Теарии Лабасте (27), Эльману Таиаруи (29) и Патрик Тепа (35). У мексиканцев отличился Хосе Вискарра (25).

Сборная Таити занимает третье место в турнирной таблице группы B, набрав 3 очка в двух матчах. Лидируют итальянцы (3 очка, 1 матч), второе место занимают уругвайцы (3 очка, 1 матч), мексиканцы располагаются на последней, четвертой строчке, не сумев набрать ни одного очка. В третьем туре футболисты из Таити 26 ноября встретятся с уругвайцами, а мексиканцы днем ранее встретятся с итальянцами.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится с 1995 года, турнир проходит раз в два года. На мировом первенстве 2019 года участвуют 16 команд, разделенные на четыре группы. Команды, занявшие первые два места в каждой группе, выходят в плей-офф.

Бразильцы являются рекордсменами по количеству побед на чемпионатах мира (14 раз), они же выиграли предыдущее первенство.

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