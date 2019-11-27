В Колумбии снизят налоги из-за угрозы новых протестов

27 ноября 2019 00:43 (UTC+04:00)

Президент Колумбии Иван Дуке обратился к нации с сообщением о снижении налоговой нагрузки на граждан и создании новых рабочих мест после того, как руководители профсоюзов заявили о выходе из переговоров и возобновлении протеста, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Размер отчислений малообеспеченных граждан и пенсионеров в фонд здравоохранения будет в течение двух лет снижен с 12% до 4%. Кроме того, в течение трех дней в году будет отменен НДС... Колумбийские семьи смогут в рамках установленных сумм приобретать (без уплаты 16% НДС - ред.) товары массового спроса", - заявил Дуке в ходе выступления из дома правительства, видео которого опубликовано в Twitter.

Президент также сообщил, что новый закон об экономическом росте включает полное освобождение от уплаты НДС для малоимущих семей Колумбии, которые составляют 20% населения. Закон, принятый всеми политическими силами страны, будет способствовать созданию рабочих мест и росту социальных выплат.

Выступление Дуке, которого сопровождали министры и парламентарии, последовало после заявления лидеров профсоюзных и общественных движений Колумбии о выходе из диалога с правительством и проведении в среду нового дня национального протеста против экономической и социальной политики президента и правительства.

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