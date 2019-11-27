Власти Боливии назначили посла в США после 11-летнего перерыва

27 ноября 2019 04:04 (UTC+04:00)

Переходное правительство Боливии назначило посла республики в США впервые с 2008 года. Об этом сообщил во вторник МИД южноамериканской страны в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Глава МИД Карен Лонгарик назначила Уолтера Оскара Серрате новым чрезвычайным и полномочным послом в США", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МИД, до этого момента Серрате занимал пост постоянного представителя Боливии при ООН.

В 2008 году экс-президент Боливии Эво Моралес объявил посла США в Ла-Пасе персоной нон грата, обвинив его в финансировании оппозиции и поддержке беспорядков. Вскоре после этого администрация экс-президента США Джорджа Буша - младшего выслала из Вашингтона боливийского посла и причислила Боливию к разряду стран, которые игнорируют свои международные обязательства по борьбе с наркоторговлей.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес заявил, что покидает свой пост, охарактеризовав ситуацию как госпереворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на должность и.о. главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров.

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