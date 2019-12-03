В Венесуэле произошло масштабное отключение электричества

3 декабря 2019 05:15 (UTC+04:00)

Масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле, оно может затронуть около двух миллионов человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В 11.46 произошел сбой в работе Национальной электрической системы от Эль-Табласо до западного побережья Сулии, в результате чего несколько муниципалитетов, в том числе Маракайбо, остались без света. Corpoelec работает над выяснением и устранением причин", - написал в Twitter мэр Маракаибо.

Национальная Венесуэльская корпорация Corpoelec сообщила, что работники компании "самоотверженно и преданно трудятся для стабилизации ситуации" без указания причин и возможных сроков устранения неисправностей.

В районах, пострадавших от аварии в Венесуэле, проживают более 2 миллионов человек. Около двух месяцев назад столица штата также была обесточена на продолжительное время.

Причинами перебоев с электричеством в Венесуэле сторонние наблюдатели и аналитики называют низкий уровень инвестиций в инфраструктуру и износ оборудования.

После летних перебоев с электроснабжением в Каракасе министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что перебои в электроснабжении на всей территории страны вызваны "электромагнитной атакой", направленной на основную гидроэнергетическую систему страны.

В марте на крупнейшей в латиноамериканской стране ГЭС "Эль-Гури" в штате Боливар произошла авария, которая спровоцировала беспрецедентное по своим масштабам отключение электричества: не менее 20 из 23 венесуэльских штатов оказались обесточены. Работа предприятий и госучреждений по всей стране почти на неделю была приостановлена.

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