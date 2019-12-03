У побережья Чили произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья на севере Чили. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, землетрясение было зафиксировано в 8.46 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 20 километрах к западу от города Арика в Чили. Очаг землетрясения залегал на глубине 46 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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