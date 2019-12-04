Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на северо-востоке Японии

4 декабря 2019 07:33 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в среду в районе города Хитати в префектуре Ибараки на северо-востоке главного острова страны Хонсю. Угрозы цунами в результате подземного толчка нет, сообщило на своем сайте национальное Метеорологическое управление, выполняющее функции сейсмологической службы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается, транспорт работает по расписанию. Расположенные в регионе объекты атомной энергетики не пострадали.

Примерно в этом же районе во вторник также произошел подземный толчок магнитудой 4,7.

Нынешнее землетрясение ощущалось в обширном районе острова Хонсю, включая зону Токио.

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