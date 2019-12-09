В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

9 декабря 2019 07:19 (UTC+04:00)

Извержение вулкана произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. Об этом как передает Trend соссылкой на РИА Новости, сообщает национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.

"Извержение вулкана происходит на Уайт-Айленде", - говорится в сообщении агентства в Twitter.

Отмечается, что ведомство вместе с учеными пытаются оценить степень возможной опасности.

Власти призывают следить за появляющимися указаниями спасательных служб.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Папуа - Новой Гвинеи расследуют угон самолета
Другие страны 27 ноября 05:02
В Новой Зеландии разбился легкомоторный самолет
В мире 22 ноября 05:57
В Новой Зеландии нашли гигантского окаменелого пингвина
Другие страны 12 ноября 21:47
Власти Японии предупредили о возможном извержении вулкана Синдакэ
Другие страны 28 октября 04:18
Полиция Новой Зеландии расследует сообщения об угрозе взрывов в Веллингтоне
Другие страны 30 сентября 07:39
В Новой Зеландии разбился легкомоторный самолет
Другие страны 30 сентября 05:56
Лента новостей
Названа победительница конкурса "Мисс Вселенная"
В мире 08:15
Число умерших от кори в Самоа возросло до 70
Другие страны 08:03
Власти Мексики отозвали своего посла из Аргентины за кражу книги из магазина
Другие страны 07:48
Разведывательный самолет США совершил полет над Корейским полуостровом
Другие страны 07:32
В Goldman Sachs считают, что спотовая цена барреля Brent составит $63 в 2020 году
Энергетика 07:03
КНР откажется от произведенной за рубежом компьютерной техники через три года
Китай 06:47
Помпео встретится с Лавровым в Вашингтоне 10 декабря
США 06:31
Мадуро заявил, что численность народного ополчения в Венесуэле составляет 3,3 млн
Другие страны 06:16
В WhatsApp появилась новая функция
США 05:59