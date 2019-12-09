В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. Об этом как передает Trend соссылкой на РИА Новости, сообщает национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.

"Извержение вулкана происходит на Уайт-Айленде", - говорится в сообщении агентства в Twitter.

Отмечается, что ведомство вместе с учеными пытаются оценить степень возможной опасности.

Власти призывают следить за появляющимися указаниями спасательных служб.

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