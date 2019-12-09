Число умерших от кори в Самоа возросло до 70

Число погибших в результате эпидемии кори в Самоа возросло до 70. Об этом в понедельник сообщило правительство страны на своей официальной странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Зарегистрировано 4 тыс. 693 случая заболевания корью с момента вспышки [середина октября 2019 года], из них 112 - за последние 24 часа. На сегодняшний день 70 человек умерли от этого заболевания", - указано в сообщении правительства. По данным министерства здравоохранения, из 70 умерших - 61 ребенок в возрасте до четырех лет. Также сообщается, что в настоящий момент порядка 160 человек госпитализированы, в том числе 16 тяжелобольных детей, которые находятся в реанимации.

Накануне правительство Самоа объявило о том, что в ходе двухдневной кампании по иммунизации населения против кори, которая была проведена 5 и 6 декабря, удалось привить около 40% населения страны и довести общий показатель вакцинации до 90%.

16 октября Министерство здравоохранения Самоа объявило об эпидемии кори в стране после того, как 13 октября была зарегистрирована первая смерть от этой болезни. В стране объявлен карантин и введено чрезвычайное положение, закрыты школы и детские дошкольные учреждения. Медицинский персонал и вакцины против кори были предоставлены Австралией, Новой Зеландией, Великобританией, Францией, Китаем, Норвегией, Японией, США и Французской Полинезией. За последние две недели в островное государство были доставлены около 200 тыс. доз вакцин и за время массовой вакцинации (началась 20 ноября) прививки против кори удалось сделать 110 тыс. человек (55% населения страны).

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний. Инфекция передается воздушно-капельным путем, инкубационный период составляет до 10-12 дней. Первым признаком кори обычно является повышение температуры, сопровождаемое насморком, кашлем и покраснением глаз. Больной перестает быть заразным после четвертого дня, когда начинает спадать температура.

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