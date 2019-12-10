Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек

Число жертв отравления аммиаком в результате ДТП с цистерной газа в мексиканском штате Мичоакан выросло с пяти до девяти человек, ещё 51 человек получил отравления различной степени тяжести, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Увеличилось до девяти число жертв аварии цистерны с аммиаком на шоссе Сигло XXI", - сообщил на пресс-конференции министр общественной безопасности Мичоакана Исраэль Патрон Рэйес.

В субботу большегруз с прицепом-цистерной перевернулся на шоссе между Мичоаканом и Герреро, в облаке аммиака оказался пассажирский автобус. На месте погибли пять человек. Согласно первоначальной версии властей, фура с 30 кубометрами аммиака находилась в неисправном состоянии, что могло стать причиной трагедии.

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