В Таиланде шесть человек умерли из-за внезапного похолодания

По меньшей мере шесть человек за последние несколько дней стали жертвами внезапного похолодания в Таиланде. Как сообщила во вторник газета Bangkok Post, резкое падение температуры воздуха до 13-18 градусов по Цельсию в восточной и центральной частях королевства усугубило состояние здоровья людей и привело к смертям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, подобные случаи являются редкими для центральной и восточной частей Таиланда, поскольку там погода обычно теплее, чем в остальных районах королевства. В провинции Прачинбури на скамейке был найден мертвым 59-летний мужчина, в Сакаео и Аюттхае умерли двое мужчин в возрасте 81 и 41 года. Bangkok Post пишет, что все они стали жертвами холодной погоды. Вскрытие показало, что у мужчин были проблемы со здоровьем, которые усугубились в связи с понижением температуры воздуха.

Несколькими днями ранее три человека в возрасте 38, 60 лет и 92 года были обнаружены мертвыми в провинциях Бунгкан, Накхонратчасима и Чайнат соответственно. Все они умерли от холода, отмечает газета.

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