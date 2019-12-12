В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили останки людей

12 декабря 2019 08:27 (UTC+04:00)

Останки пассажиров пропавшего по пути в Антарктиду самолета чилийских ВВС найдены в зоне поиска воздушного судна. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила радиостанция Cooperativa со ссылкой на главу региона Магальянес Хосе Фернандеса.

По его словам, ВВС республики подтвердили, что "были найдены обломки самолета и останки людей, которые находились на борту".

Как отметил Фернандес, останки еще не доставлены на континент. Поисковая операция продолжается. По словам главы региона, в зоне, откуда экипаж последний раз выходил на связь, были также найдены "колесо самолета, часть шасси и фюзеляжа".

Ранее ВВС Чили сообщили, что в зоне поиска обнаружены обломки, которые могут иметь отношение к пропавшему самолету.

Военный самолет Hercules C130, на борту которого находились 38 человек, вылетел в понедельник в 16:55 по местному времени из Пунта-Аренаса на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. Согласно данным ВВС, находившийся на борту персонал должен был провести осмотр трубопровода, по которому на базу поставлялось топливо. В 18:13 воздушное судно перестало выходить на связь. Спустя семь часов после потери контакта с самолетом ВВС объявили его "потерпевшим крушение".

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