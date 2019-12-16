В Мельбурне полицейские открыли огонь по напавшему на них с ножом мужчине

16 декабря 2019 07:33 (UTC+04:00)

Мужчина, угрожавший ножом полицейским на западе Мельбурна, был тяжело ранен ими в ходе нейтрализации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба полиции штата Виктория в сообщении, опубликованном в понедельник на официальном сайте ведомства.

В сообщении стражей порядка указано, что офицеры полиции, прибывшие по сигналу о нападении на человека в районе Малгрейв на юго-востоке Мельбурна, открыли огонь по нападавшему. "Полиция прибыла на место около 07:30 после сообщений о том, что мужчина напал на женщину. Во время ареста нападавший достал нож, после чего полицейские применили перцовый баллончик и стреляли в него. Он (нападавший - прим. ТАСС) под охраной полиции был доставлен в больницу в критическом состоянии", - говорится в заявлении правоохранителей.

В полиции отмечают, что специальные группы продолжат расследование инцидента, а также проверят обоснованность применения полицией огнестрельного оружия.

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