Япония надеется на развитие экономических отношений с Британией после Brexit

21 декабря 2019 18:15 (UTC+04:00)

Япония рассчитывает, что после выхода Великобритании из Евросоюза между Токио и Лондоном установятся новые экономические отношения, а влияние на бизнес японских компаний будет минимальным. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефонном разговоре со своим британским коллегой Борисом Джонсоном.

"Что касается выхода Великобритании из ЕС, то премьер-министр Абэ заявил, что это необходимо сделать таким образом, чтобы минимизировать влияние на экономическую деятельность японских компаний. Кроме того, премьер Абэ выразил надежду на то, что после выхода из ЕС Великобритания и Япония установят новое экономическое партнерство, чтобы компании обеих стран могли продолжать свою деятельность гладко и стабильно", - говорится в сообщении японского МИД.

Палата общин британского парламента на этой неделе одобрила законопроект о выходе страны из Евросоюза. До этого парламент четыре раза отклонял документ, который открывает путь к тому, чтобы страна покинула ЕС до 31 января 2020 года. Правительство рассчитывает, что законопроект будет согласован обеими палатами парламента и подписан королевой Елизаветой II в ближайшие недели, что позволит Великобритании покинуть ЕС в установленный срок.

Согласно проведенным опросам, по меньшей мере 54% японских компаний, ведущих свой бизнес в Великобритании, к настоящему времени испытали негативное влияние из-за ситуации вокруг выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Ранее автоконцерны Honda и Nissan объявили о намерении сократить производство на своих заводах в Великобритании, однако их руководство не стало напрямую связывать такие шаги с Brexit.

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