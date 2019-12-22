В Гватемале 20 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком

22 декабря 2019 00:04 (UTC+04:00)

Столкновение автобуса с грузовиком произошло в субботу в районе муниципалитета Гуалан в департаменте Сакапа в Гватемале. Жертвами ДТП стали по меньшей мере 20 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила на своем сайте газета Prensa Libre.

По данным спасателей, пострадали более 20 человек. В автобусе было около 55 пассажиров.

Власти приступили к расследованию обстоятельств трагедии. Водители обоих транспортных средств были задержаны. Сведения о возможных причинах автокатастрофы пока обнародованы не были.

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