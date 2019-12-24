Президент Бразилии госпитализирован после падения в резиденции

24 декабря 2019 07:19 (UTC+04:00)

Президент Бразилии Жаир Болсонару был госпитализирован в понедельник вечером после падения в официальной резиденции, Дворце Алворада. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении распространенной пресс-службой главы государства.

"Его осмотрела медицинская бригада администрации президента, после чего он был доставлен в военный госпиталь", - сообщила пресс-служба. Как уточняется, в медучреждении политику провели компьютерную томографию головного мозга. "Изменений не выявлено", - утверждается в документе. Болсонару проведет от шести до 12 часов в стационаре под наблюдением врачей.

11 декабря Болсонару вне своего рабочего графика посетил военный госпиталь Бразилиа, где у него удалили родинку с левого уха для проведения гистологического исследования. По возвращении из клиники он заявил журналистам, что подозревает у себя рак кожи. Беседуя с прессой в минувшую субботу он уточнил, что результаты анализов не подтвердили его опасения.

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