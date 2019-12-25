в Буркина-Фасо в результате атаки боевиков погибли 35 мирных жителей

Армия Буркина-Фасо отразила атаку террористов на севере страны, ликвидировав 80 боевиков. В ходе боевых столкновений погибли 35 мирных жителей и семь сотрудников силовых ведомств, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, утром группа террористов атаковала военных недалеко от города Арбинда, в северной провинции Сум. Армия и полиция открыли ответный огонь, успешно отразив нападение. В результате боев погибли 35 мирных граждан, четверо военнослужащих и трое полицейских. 80 боевиков были уничтожены.

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