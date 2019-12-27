Главы МИД и Минобороны Японии посетят США в январе

27 декабря 2019 05:59 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги и глава оборонного ведомства страны Таро Коно намерены посетить США в середине января 2020 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу газета Yomiuri Shimbun.

Мотэги, как ожидается, встретится с госсекретарем США Майклом Помпео в Сан-Франциско. Коно посетит Гавайи, где осмотрит наземные комплексы ПРО Aegis Ashore. Япония планирует закупить к 2023 году две такие установки, что вызывает критику со стороны России и Китая.

После этого министр обороны отправится в Вашингтон, где проведет переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером. Стороны обсудят ситуацию на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке.

Визиты глав внешнеполитического и оборонного ведомств Японии приурочены к 60-летию подписания японо-американского договора о безопасности.

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