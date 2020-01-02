Сотни тонн мусора собрали на пляже Копакабана в Бразилии после празднования Нового года

Посетители пляжа Рио-де-Жанейро, Копакабаны, где в новогоднюю ночь проходили основные торжества, оставили после себя более 350 тонн мусора. Об этом сообщил портал G1 со ссылкой на коммунальные службы мегаполиса, передает в четверг Trend со ссылкой на TACC.

По подсчетам городских властей, посмотреть на новогодний салют здесь собралось порядка 3 млн человек, убирать за которыми оставленный мусор утром 1 января отправилась 91 единица спецтехники и 1,2 тыс. дворников. Из них 120 человек были заняты сбором мусора, подлежащего переработке. "Все, что собрано в полном объеме, передано кооперативам и ассоциациям, работающим в сфере сбора таких отходов, что позволит им получить дополнительный заработок", - приводит портал слова главы муниципальной коммунальной компании Comlurb, занимающейся уборкой городского пространства Паулу Мангейра.

Еще 1,7 тыс. коммунальщиков были привлечены к очистке других городских пляжей, Арпоадора, Леблона, Сан-Конраду, Барры и Рекрейю, где также всю ночь продолжались гулянья. Совокупный объем собранного в местах празднований мусора превысил 760 тонн.

Новый год на пляже района Копакабана является самым многочисленным в стране. Помимо пиротехнического шоу вниманию собирающихся здесь жителей и гостей мегаполиса, выбирающих для такого случая белые наряды, предлагаются выступления музыкантов. К стационарным кафе у кромки пляжа, которые не в состоянии справиться с наплывом посетителей, прибавляются уличные торговцы едой и напитками, заполняющие закрытый для доступа автотранспорта проспект-набережную.

Многие не покидают пляж с окончанием увеселительных мероприятий и остаются встречать здесь рассвет 1 января, также являющегося выходным - Днем всеобщего братства. В первый день 2020 года благодаря жаркой и солнечной погоде городские пляжи Рио-де-Жанейро были заполнены отдыхающими. 2 января Бразилия возвращается к трудовым будням.

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