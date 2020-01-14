Миссия ООН в Ливии считает целесообразным перенести ПНС из Триполи

14 января 2020 06:16 (UTC+04:00)

Временный перенос заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) в другой город сможет предотвратить нападение Ливийской национальной армии (ЛНА) на столицу страны. Такое мнение выразила в понедельник заместитель спецпредставителя генсека ООН в Ливии по политическим вопросам Стефани Уильямс, выступая из Триполи по видеосвязи на семинаре в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Обсуждавшие ситуацию в Ливии эксперты указали на необходимость децентрализации и временного вывода из столицы госучреждений, в том числе и финансовых, с целью урегулирования конфликта. "Я согласна с предлагаемыми решениями по устранению привлекательности Триполи как цели [для ЛНА]", - отметила она. Уильямс поддержала "рекомендацию на временной основе перенести правительство из Триполи <...> в Сирт [на севере Ливии] или в [муниципальный округ] Джафра [на юге Ливии], где перед людьми не будет стоять угроза" военного конфликта. Она также подчеркнула, что на данный момент прилагает больше усилий для поиска экономического решения ливийского кризиса.

Как отметила заместитель спецпредставителя, "сейчас все взоры устремлены на Москву, и все наблюдают" за прогрессом межливийских переговоров. Она напомнила, что представители ПНС подписали проект документа по урегулированию в стране, однако командующий ЛНА Халифа Хафтар взял время до утра для изучения соглашения. Уильямс выразила надежду на то, что он все же подпишет документ, и переговоры в Москве станут еще одним "шагом к организации международной конференции по Ливии в Берлине". Ранее было объявлено, что международная конференция по Ливии пройдет в столице Германии 19 января.

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