На конференции по Ливии в Берлине США выступят за прекращение огня и вывод иностранных сил

17 января 2020 02:25 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео на конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая пройдет в Берлине 19 января, будет выступать за продолжение режима прекращения огня и вывод из страны иностранных сил. Об этом заявил в четверг на телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Успешным итогом конференции в первую очередь должно стать прекращение огня, - сказал он, отвечая на вопрос, какие результаты форума США будут считать успешными. - Очень важно, чтобы и другие вопросы были решены. Но самое главное - это соблюдение [режима] прекращения огня".

Представитель ведомства не стал отвечать, присутствуют ли сейчас на территории Ливии силы США, учитывая, что в апреле 2019 года контингент был временно перемещен из этой страны до стабилизации обстановки. "Вопрос о войсках США в Ливии я переадресую в Пентагон", - сказал он.

Сотрудника Госдепартамента также попросили прокомментировать отправку Турцией своих военных в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС). "Что касается внешних сил, о которых вы упомянули, то иностранное вмешательство лишь усугубляет гуманитарный кризис в этой стране", - отметил он.

Германия планирует 19 января провести в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие. В ней примут участие глава заседающего в Триполи ПНС Фаиз Саррадж и противостоящий ему фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА). Кроме того, ожидается участие представителей, в том числе на уровне глав государств, России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, Турции, Франции.

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами России и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня, который был поддержан враждующими лагерями. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых глава Саррадж подписал соглашение о перемирии. Фельдмаршал Хафтар попросил время для его изучения, однако позднее покинул российскую столицу, так и не поставив свою подпись под документом, мотивировав это необходимостью обсуждения достигнутых договоренностей с шейхами поддерживающих его племен. Одновременно с этим стала поступать информация о возобновлении боев на юге Триполи, а ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала "готовность и решимость добиться победы".

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