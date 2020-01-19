Индия испытала баллистическую ракету К-4 для подводных лодок

Индия провела в воскресенье успешные испытания баллистической ракеты для подводных лодок К-4. Об этом сообщает информационное агентство ANI, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По этой информации, ракета была запущена из-под воды в Бенгальском заливе у побережья штата Андхра-Прадеш. Других подробностей испытаний не сообщается.

K-4 - баллистическая ракета средней дальности, способная нести различные виды боеголовок, в том числе ядерную. Ее разрабатывает индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) для атомных подводных лодок класса "Арихант" (проект индийских атомных стратегических подводных лодок). Максимальная дальность полета ракеты - 3500 км.

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